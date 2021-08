La Roma che segna: sette gol fatti come nella stagione 2003/04

Dagli anni '70 ad oggi solo in un'altra occasione la Roma aveva segnato almeno sette gol nelle prime due giornate

Seconda giornata e secondo successo per la Roma di Mourinho che dopo l'ottimo esordio contro la Fiorentina si ripete contro la Salernitana. I giallorossi, grazie alla doppietta di Pellegrini e ai gol di Veretout e Abraham, si aggiudicano altri tre punti prima della sosta per le nazionali. Un avvio di campionato incoraggiante quello della squadra di Mourinho soprattutto se guardiamo i numeri: appena un gol subito e sette fatti. Se ci soffermiamo su quest'ultimo dato, come sottolinea OptaPaolo, solo un'altra volta nella storia della Roma dagli anni '70 sono state segnate almeno sette reti nelle prime due giornate: si tratta della stagione 2003/2004, sulla panchina sedeva ancora Fabio Capello e le vittorie erano arrivate in trasferta contro l'Udinese (1-2 con Delvecchio e Montella in gol) e Brescia in casa (5-0 con le reti di Montella, Chivu, la doppietta di Totti e Carew).