Roma senza pietà: 4-0 alla Salernitana. Abraham, il primo gol è uno spettacolo

I giallorossi dilagano con la doppietta di Pellegrini e i gol di Tammy Abraham e Veretout. Ora la sosta a punteggio pieno. E se arrivasse un regalo last minute…

Mourinho punta ancora sui titolari delle prime giornate, fatta esclusione per Zaniolo (squalificato) sostituito da Carles Perez. Davanti confermato Tammy Abraham, con Shomurodov inizialmente in tribuna. La vera notizia del prepartita, quindi, diventa l’esclusione anche dalla panchina di Gonzalo Villar, che va in tribuna a differenza dei colleghi di reparto Diawara e Bove, regolarmente accanto a Mou. Nel primo quarto d’ora gli unici lampi arrivano da un sinistro di Vina, un inserimento di Pellegrini e un destro di prima di Abraham che finisce alto. Il copione è chiaro: la Roma fraseggia, la Salernitana di Castori difende e cerca (senza riuscirci) di affacciarsi nella metà campo offensiva. Al 35’ brutto colpo sul volto per Ibanez, colpito da un calcio da Bonazzoli: il brasiliano perde tanto sangue ma resta in campo dopo l’intervento dello staff. Il primo tempo finisce con un dato eloquente: 314 passaggi a 27, 77% di possesso palla contro il 23 dei campani. Quello che conta però è il risultato e fino al 45’ dà ragione a Castori: 0-0.

Comincia la ripresa e la Roma trova subito i primi due gol: al 48’ con un inserimento e un sinistro in diagonale di Pellegrini (assist di Vina), quattro minuti dopo con Veretout. Quello di Jordan in particolare è una perla e fa sognare i romanisti per la qualità dell’azione: Abraham, Cristante, Carles Perez, ancora Abraham di tacco e l’assist di Mkhitaryan in profondità per l’inserimento di Veretout. Un gol da mal di testa che chiude i conti già al 52’. Per Pellegrini – sempre più leader e sempre più vicino al rinnovo – è il secondo gol stagionale dopo quello al Trabzonspor, per il francese (che andrà in nazionale per la prima volta) addirittura il terzo consecutivo dopo la doppietta alla Fiorentina. Entrambi arrivano sotto al settore ospiti da mille romanisti accorsi a Salerno per la prima trasferta della Serie A post-Covid. Ma il gol-immagine della trasferta di Salerno è il primo in Serie A e il primo con la maglia della Roma di Tammy Abraham: al 69’ al limite dell’area raccoglie un passaggio di Perez e con un destro precisissimo trova il palo lontano. Dopo le prime prestazioni già confortanti, ecco il gol che già lo proietta tra i migliori centravanti del campionato. Poi c'è tempo anche per la seconda perla di serata di Pellegrini, che trova l'incrocio e chiude la partita sul 4-0. E soprattutto lancia la Roma in testa alla classifica con 6 punti insieme a Inter, Milan, Napoli e Lazio. Adesso la sosta, ma anche gli ultimi due giorni di mercato. E chissà che ai Friedkin non venga voglia di un ultimo colpo a centrocampo che faccia felice Mourinho e renda i sogni dei tifosi più nitidi.