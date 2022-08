La Roma celebra i campioni d’Italia: giro di campo per Primavera femminile e Under 16

La prima giornata di campionato in casa non può che assumere i contorni di una festa nel prepartita. A mezz'ora dal fischio d'inizio di Roma-Cremonese, nel pieno del riscaldamento e dopo aver salutato Wijnaldum con ovazione e maglia speciale dedicata, l'Olimpico celebra due formazioni che nella scorsa stagione hanno onorato i colori giallorossi conquistando lo scudetto. La Primavera femminile e l'Under 16 hanno fatto il loro ingresso in campo con le coppe, presentati dallo speaker, per fare il loro giro e raccogliere l'abbraccio del popolo romanista. Una vera e propria sfilata, aperta dalle ragazze di Melillo campioni d'Italia per la terza volta di fila (ko la Juve in finale). A seguire la squadra che con mister Gianluca Falsini a giugno ha battuto il Milan nella partita decisiva. A turno tutti hanno alzato il trofeo ricevendo gli 'olé' del pubblico, poi la foto tutti insieme sotto la Curva Sud.