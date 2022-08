La Roma accanto a Wijnaldum: in campo nel riscaldamento con il 25 e ‘Forza Gini’

Tutti con Gini Wijnaldum. Non solo José Mourinho, che oggi ha pubblicato un post su Instagram con la maglia dedicata all'olandese. Oggi, per cominciare il riscaldamento per Roma-Cremonese, prima i portieri e poi tutti gli altri giocatori sono entrati in campo con una maglia speciale. Da Rui Patricio a Dybala e Zaniolo, tutti con una t-shirt bianca: sulle spalle il numero 25 - quello di Wijnaldum - e sul petto la scritta 'Forza Gini'. E all'annuncio dello speaker è partito anche l'olé di tutto lo Stadio Olimpico, gridato, seguito dal coro ormai diventato inno dell'olandese. Un'entrata ad effetto, poi via la t-shirt per entrare nei ritmi del riscaldamento prepartita.