La Roma cade a Udine (1-0), decide la punizione di Ekkelenkamp: Gasp ora è quinto

I giallorossi perdono al BluEnergy Stadium contro i bianconeri e restano a quota 43 in classifica, a -2 dalla Juventus quarta

Redazione 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 22:52)

La Roma cade al BluEnergy Stadium contro l'Udinese nel match della ventitreesima giornata, interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League e scivola al quinto posto in classifica, a -2 dalla Juventus quarta. A difendere la porta di Svilar il terzetto difensivo formato da Mancini, Ndicka e il rientrante Hermoso. In mezzo al campo Cristante ed El Aynaoui, con Celik e Wesley sugli esterni. Davanti c'è Pellegrini con Soulé alle spalle di Malen.

Svilar salva su Atta, Mancini su Ekkelenkamp. Roma mai pericolosa: all'intervallo è 0-0 — Partita intensa sotto l'aspetto fisico e tatticamente bloccata fin dalle primissime battute, con la Roma che prova a sorprendere subito al 4': lancio in profondità per Soulé, che conquista il primo corner del match. Le prime vere occasioni però arrivano al 7' e sono dell'Udinese: calcio di punizione battuto corto dopo un ingenuo fallo di mano commesso da Ndicka (ammonito), gran conclusione dai 25 metri di Atta con Svilar che è costretto a rifugiarsi in angolo. Dal corner il portiere giallorosso viene chiamato in causa da un altro tentativo da fuori, questa volta di Ekkelenkamp: sulla respinta Solet colpisce male e spedisce altissimo. Sono i bianconeri a gestire il gioco nei primi 20' di partita, con la Roma praticamente mai pericolosa dalle parti di Okoye se non per qualche accenno di pressione al limite dell'area. Cominciano a crescere i giallorossi col passare dei minuti, soprattutto con Malen che però fatica a trovare gli spazi giusti: diversi gli errori tecnici commessi dalla squadra di Gasp. Salva tutto Mancini al 26': contropiede dell'Udinese con Davis che scappa via sulla sinistra e prova a servire Ekkelenkamp a centro area, il numero 23 giallorosso allunga il piede quel tanto che basta per mandare fuori tempo il 32 bianconero ed evitare un gol già fatto. Sprecano Soulé e Malen al 29': ripartenza giallorossa dopo un duro contrasto Atta-Mancini ben condotta dall'argentino fino alla scelta finale, in cui preferisce Malen in posizione di fuorigioco invece di premiare il taglio di Pellegrini alla sua destra; la girata dell'olandese, poi, è comunque fiacca e non impegna Okoye. Torna a crescere l'Udinese al 39', dopo una decina di minuti senza particolari sussulti da una parte o dall'altra: destro di Atta dal limite dopo una bella combinazione con Ekkelenkamp, palla lontana dallo specchio. Pochi secondi dopo ci prova anche Miller da fuori, sopra la traversa. Grande chiusura di Ndicka al 43': imbucata di Atta per Davis, intervento in scivolata provvidenziale da parte del difensore ivoriano che interrompe una potenziale occasione da gol. Nel finale di primo tempo prova ad affacciarsi pericolosamente in avanti la Roma: sinistro di Soulé sulla punizione conquistata da Malen, palla che supera la barriera ma anche la traversa della porta difesa da Okoye. Dopo due minuti di recupero arriva il duplice fischio dell'arbitro Sacchi.

La Roma va sotto a inizio ripresa, ma reagisce solo nel finale: decide la punizione di Ekkelenkamp — Nella ripresa la storia del match non sembra cambiare, o perlomeno non da subito: rimessa laterale di Ehizibue per l'inserimento di Kristensen che manca l'appuntamento con la sfera, blocca Svilar. Al 48' però è la Roma a crearsi una grande occasione: Wesley calcia in qualche modo dopo essersi liberato in velocità e trova un'opposizione precaria di Okoye, poi Malen appoggia per il cross del brasiliano liberato da Kristensen. Un minuto dopo, poi, l'Udinese passa in vantaggio direttamente su punizione dopo un fallo dubbio di Mancini su Davis: conclusione con il destro di Ekkelenkamp, la palla viene sporcata dalla deviazione di Malen in barriera e s'infila all'angolino basso dove Svilar non riesce ad arrivare. Reazione abbastanza timida dei giallorossi, che alzano sì il proprio baricentro ma non riescono a tirare mai verso la porta difesa da Okoye: qualche azione potenzialmente interessante ma anche tanti errori tecnici, esemplificativo in tal senso il sinistro 'steccato' da Soulé al 62'. Gasp prova a cambiare qualcosa, richiamando Pellegrini prima ed Hermoso poi e concedendo spazio al propositivo Venturino e a Ghilardi. Roma pericolosa al 72': destro di Malen da ottima posizione, murato da Kristensen in modo provvidenziale. Sull'angolo Ndicka colpisce di testa e poi Ghilardi tenta il controllo di petto prima del tiro, ma viene fermato in modo regolare da Solet. Udinese vicino al raddoppio al 76', ancora su calcio di punizione: gran bel destro di Ekkelenkamp dalla distanza, Svilar riesce a deviare sopra la traversa nonostante l'effetto a dir poco velenoso. Ultime mosse per Gasperini al 78': fuori Celik, El Aynaoui e Soulé; dentro Tsimikas, Pisilli e Robinio Vaz. Pressione offensiva costante da parte dei giallorossi, che però non riescono mai a creare problemi dalle parti di Okoye. Ancora Udinese in avanti all'87': cross di Zarraga e colpo di testa di Kabasele verso il centro dell'area, respinge Svilar. La Roma troverebbe il pari al 90', ma in fuorigioco: Vaz prolunga di testa per la rovesciata di Tsimikas che diventa un assist per il colpo di testa da due passi di Cristante, ma il greco era in posizione irregolare. Al 97', nel recupero del recupero, la Roma va a centimetri dal pari: parata prodigiosa di Okoye sulla girata disperata a centro area di Mancini, sul corner seguente sale anche Svilar ma il risultato non cambia. La Roma torna a perdere dopo quattro risultati utili tra campionato ed Europa e resta al quinto posto in classifica con 43 punti, a -2 dalla Juve quarta.

Il tabellino — UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola (79' Kabasele), Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Miller (79' Zarraga), Zemura; Ekkelenkamp (90+2' Bayo), Atta; Davis (56' Gueye, 90+2' Zaniolo). A disposizione: Padelli, Nunziante, Goglichidze, Camara, Arizala. Allenatore: Runjaic.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (70' Ghilardi); Celik (78' Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (78' Pisilli), Wesley; Soulé (78' Vaz), Pellegrini (67' Venturino); Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Ziolkowski, Arena, Della Rocca. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Dei Giudici - Moro. IV Uomo: Ayroldi. Var: Ghersini. AVar: Maresca.

Marcatori: 49' Ekkelenkamp (U)

Ammoniti: 7' Ndicka (R), 17' Davis (U), 35' Kristensen (U), 48' Mancini (R), 59' El Aynaoui (R), 62' Zemura (U), 67' Pellegrini (R), 69' Miller (U), 70' Gueye (U)

Recupero: 2', 5'

Marcello Spaziani