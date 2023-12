La Roma cade a Bologna 2-0. Giallorossi settimi, caos Renato Sanches

I giallorossi salutano per ora il quarto posto in classifica. Domenica la delicata sfida dell'Olimpico contro il Napoli

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma cade a Bologna (2-0) e scivola al settimo posto in classifica. Decisivo il gol di Moro e l'autorete di Kristensen. Mourinho si affida alla coppia El Shaarawy-Belotti, ma nel primo tempo i giallorossi non riescono a sfondare. La squadra di Thiago Motta finisce la prima frazione in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Moro. La palla del pari capita al Gallo che si fa neutralizzare da Ravaglia un minuto più tardi. Mou prova a cambiare le carte in tavola nella ripresa mettendo subito Sanches ma dopo tre minuti un autogol di Kristensen porta i rossoblu sul 2-0. Il portoghese dopo appena 20 minuti viene richiamato in panchina per scelta tecnica: al suo posto entra Bove. I giallorossi cestinano diverse opportunità e il risultato non cambia. La Roma cade 2-0 e saluta il quarto posto per ora. Domenica la sfida contro il Napoli.

Moro gela la Roma: 1-0 all'intervallo — Mourinho fa affidamento alla coppia d'attacco delle prime giornate di campionato: davanti ci sono El Shaarawy e Belotti. Fuori Bove a centrocampo. Nei primi minuti già diversi contatti e ci sono subito i primi due cartellini gialli per Saelemaekers e Llorente. Al 12' si affacciano i rossoblu: Ndoye dà uno sguardo in mezzo e prova a servire Zirkzee in area. Rui Patricio esce bene e anticipa l'olandese. Al 28' prima occasione per la Roma. Llorente ci prova direttamente da centrocampo e per poco non sorprende Ravaglia. Il portiere rossoblu si salva in angolo. I giallorossi aumentano i giri del motore e sfiorano il vantaggio al 30'. Cross di Kristensen per Belotti che impatta bene di testa ma Ravaglia si allunga e con un miracolo gli nega il gol e manda la palla in angolo. Al 37' il Bologna va in vantaggio con Moro. Dopo un minuto il Gallo ha la palla del pari ma centra in pieno volto Ravaglia. Dopo 1 minuto di recupero finisce la prima frazione con il Bologna avanti 1-0.

La Roma scivola al settimo posto: ko a Bologna — Nella seconda frazione Mourinho manda in campo Renato Sanches che prende il posto di Spinazzola.Al 48' arriva il daddoppio del Bologna. Ferguson mette un pallone in mezzo per Zirzkee. La palla rocambola sul piede di Kristensen e finisce in rete. Autogol per il danese. Al 54' manca un cartellino rosso per Beukema che commette un fallo da giallo (sarebbe stato il secondo) su Belotti ma per Guida non c'è nulla. Al 60' Zirkzee sfiora il tris. Ndoye lo trova bene in area e Mancini con un grande intervento difensivo lo mura evitando il terzo gol. Sanches dopo 20' viene richiamato in panchina: al suo posto Bove. Poco dopo due chance per i giallorossi. Una per Kristensen che viene murato da Freuler e poi per Pellegrini, ma la sua conclusione viene respinta da Lucumì. All'80' clamorosa occasione per Belotti che solo davanti a Ravaglia si fa neutralizzare dal portiere.

Bologna-Roma 2-0, il tabellino — BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (57' Lucumì), Calafiori, Kristiansen (75' Lykogiannis); Moro (75' Aebisher), Freuler; Ndoye, Ferguson (88' Fabbian), Saelemaekers (88' Urbanski); Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, Lucumi, El Azzouzi, Fabbian, Aebisher, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola (46' Renato Sanches); El Shaarawy; Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata). Assistenti: Alassio e Melli. IV uomo: Sozza. Var: Chiffi. Avar: Longo.

Marcatori: 37' Moro (B), 48' Kristensen aut. (R)

Ammoniti: Saelemaekers (B), Llorente (R), Beukema (B), Pellegrini (R), Ferguson (B), Paredes (R), Freuler (B), Bove (R)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.