Renato Sanches, bocciatura totale: Mourinho lo sostituisce dopo 19 minuti

Mourinho boccia platealmente Renato Sanches sostituendolo dopo appena 19 minuti dal suo ingresso. L'ex Benfica era entrato ad inizio secondo tempo per dare più qualità alla manovra giallorossa. Il risultato non ha sicuramente soddisfatto il tecnico portoghese che ha deciso di mettere nella mischia Bove al suo posto operando un cambio al 64'. Il centrocampista, incredulo, al momento del cambio è tornato in panchina a testa bassa, senza neanche uno sguardo di Mou che rimane concentrato sulla partita. Lo stesso Sanches poi rifiuta il giaccone e si siede in fondo, quasi per non farsi vedere. Una bocciatura totale per il classe '97 che adesso faticherà a ritrovare il campo.