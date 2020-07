Le figlie di Sebino Nela: “Fatto fuori da chi non se ne intende di amore per la maglia”

Sebino Nela e la Roma si sono separati per la seconda volta. Dopo l’addio da calciatore nel 1992, il club giallorosso ha deciso di non rinnovare il contratto all’ex terzino, che dal 2016 era dirigente al seguito della prima squadra della Roma Femminile. Su Instagram le due figlie Virginia e Ludovica hanno pubblicato un post in cui attaccano la scelta della società di Trigoria. Questo il messaggio della figlia più piccola: “In pochissimi hanno dato la vita e hanno amato veramente questi colori come hai fatto tu per 12 stagioni consecutive in campo come fuori. Purtroppo qualcuno che del vero calcio giocato e dell’amore per la maglia non se ne intende affatto, ha voluto che tu oggi non ne facessi più parte. Del vero calcio ormai è rimasto solo il ricordo che ha fatto innamorare e sognare i tuoi tifosi. Sempre veri. Ad maiora papo!”. Poi rispondendo ad alcuni commenti di amici: “Nessun imprenditore o banchiere capirà mai il valore e l’appartenenza della maglia”.

Poco prima era arrivato anche quello di Ludovica: “Hai sudato, gioito e pianto per la tua Maglia, la tua Squadra, la tua Roma, la tua Città d’adozione. Hai continuato a servirla e ad onorarla in nome di quei valori e di quella storia che questa società ha voluto cancellare. Ieri qualcuno ha voluto che tu non facessi più parte di questa Roma.

Ma la verità, mio adorato papà, è che tu sei la storia della Roma e questo nessuno potrà cancellarlo dalla memoria di chi ti ama".