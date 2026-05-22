Inutile nasconderlo, la defezione al derby di Manu Koné non è proprio andata giù a tutti a Trigoria. Il francese, però, si sta allenando in gruppo e vorrebbe esserci a Verona per l'ultimo atto della stagione che vale la Champions e che potrebbe rappresentare anche l'ultima partita in giallorosso dell'ex Monchengladbach. Il condizionale è d'obbligo visto che non è al top e per questo Gasp sta valutando di far giocare El Aynaoui. Ma in questo 2026 i recuperi dagli infortuni di Manu hanno generato in almeno un paio di occasioni dissapori tra Gasperini e lo staff medico. Sta di fatto che Koné in questo 2026 ha saltato 11 partite su 26 a disposizione tra campionato e coppe per problemi muscolari. Tante. Anche per questo la Roma sta riflettendo sul futuro del francese che pochi giorni dopo la fine del campionato partirà per gli Usa insieme alla Francia. Sulle sue tracce, mica è un segreto, c'è da tempo l'Inter che è pronta a tornare alla carica mettendo sul piatto uno tra Frattesi e Carlos Augusto oltre ovviamente a un conguaglio economico.

Ma la Roma continua a chiedere 50 milioni a prescindere dalle eventuali contropartite, una valutazione che potrebbe anche lievitare nel caso Koné giocasse un bel Mondiale e che aiuterebbe non poco i conti. Per evitare che si infittisca la concorrenza l'Inter dovrebbe sbrigarsi. Sì, perché il centrocampista inizia ad attrarre anche la Premier e la Roma ha tutto l'interesse per alimentare un'asta. Anche perché Koné partirebbe solo a condizioni favorevoli come ha spiegato Gasperini in una recente conferenza stampa: "Davanti a offerte irrinunciabili, tutti tranne pochissimi sono cedibili. Queste offerte però sono poche, il resto sono chiacchiere. Spero che continui a giocare per la Roma, poi davanti all'offerta irrinunciabile vediamo, ti farebbe fare tante cose". Il riferimento è al rafforzamento dell'attacco. Ma la partenza di Manu obbligherebbe anche la Roma a sostituirlo e tra i candidati c'è un altro Koné, quell'Ismael che gioca nel Sassuolo.