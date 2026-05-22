Manu Koné ha raccontato la sua vita ai microfoni della Lega Serie A. Il francese ha parlato anche del suo legame con la città e lo ha fatto passeggiando per la Garbatella, quartiere storico della Capitale. Durante il suo racconto è stato anche fermato da alcuni tifosi che gli hanno chiesto delle foto: "Passeggiare a Roma è come sfogliare un libro di storia. Quando si parla di Roma, si parla di Colosseo, Vaticano, di tante cose. Oggi siamo a Garbatella, un quartiere importante per i romani". Manu ha poi aggiunto: "Sono contento di rappresentare questo e di venire qui. È simile, ma allo stesso tempo diverso, da dove abitavo da piccolo. C'erano più edifici, qui invece si vede più storia, le case antiche. Ma mi ricorda anche la mia gioventù, quando giocavamo per strada. Credo sia proprio questo a rendere bello questo posto".