Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo la distorsione alla caviglia riportata da Pisilli, che andrà valutato giorno per giorno ma va verso il forfait per il match di sabato contro l'Atalanta, non arrivano notizie positive neanche da Manu Koné e da Paulo Dybala. Come riportato da Matteo De Santis de La Stampa ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il centrocampista francese (già certo del forfait contro i neroazzurri) non sarà a disposizione fino a maggio mentre il fantasista argentino è a forte rischio anche per la gara contro il Bologna in programma al Dall'Ara sabato 25 aprile. L'unico che probabilmente tornerà a disposizione già sabato, dunque, è Mancini, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.