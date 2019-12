Kluivert, edema al flessore della coscia. Cristante sta meglio: può aumentare i carichi di lavoro

La Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria per preparare la partita contro l’Inter di Antonio Conte di venerdì sera a San Siro. Buone e cattive notizie per Paulo Fonseca: Justin Kluivert si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema al flessore della coscia sinistra infortunata a Verona contro l’Hellas durante un contrasto e oggi ha svolto solo terapie. È rimasto a casa Edin Dzeko, vittima di una sindrome influenzale che però non dovrebbe impedirgli di giocare contro i nerazzurri. Pastore fa ancora lavoro individuale: il Flaco è alle prese con una contusione all’anca che gli ha procurato un edema che non si è ancora riassorbito.

Le buone notizie arrivano da Mirante, che è tornato a disposizione e ha lavorato in gruppo, ma soprattutto da Bryan Cristante: il centrocampista si è sottoposto a una visita di controllo con il Dott. Lempainen, assistente del Prof. Orava, che ha evidenziato un’evoluzione positiva del suo quadro clinico e per questo può adesso aumentare i carichi di lavoro.