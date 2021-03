Karsdorp, rinnovo in vista: accordo per 4 anni e mezzo. Prossima settimana la firma

E’ il momento dei rinnovi di contratto. Dopo quello di Ibanez, firmato ieri, ora è il turno di Rick Karsdorp. Come afferma Angelo Mangiante di Sky Sport, per l’olandese in scadenza nel 2022 c’è un accordo per altri quattro anni e mezzo in giallorosso. Per l’ufficialità però bisognerà aspettare la prossima settimana, quando ci sarà la firma. Un prolungamento di matrimonio voluto fortemente dal terzino, che dopo le prime stagioni nell’anonimato ora vuole ripagare la Roma. Il numero 2 giallorosso è il difensore che, insieme a Cuadrado, ha fornito più assist in Serie A.