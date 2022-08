Juventus-Roma, le probabili formazioni di Allegri e Mourinho

Sabato alle 18:30 va in scena il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Roma. I giallorossi si presentano allo Stadium con 6 punti nelle due partite con Salernitana e Cremonese, mentre i bianconeri rincorrono a quota 4 dopo il pareggio senza reti contro la Sampdoria. Le scelte di José Mourinho sembrano abbastanza definite, considerate le assenze per infortunio di Wijnaldum e Zaniolo. In porta Rui Patricio. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, favorito su Zalewski. In mediana la coppia dei giganti Matic-Cristante. Capitan Pellegrini si sposta sulla trequarti, dove assisterà il tandem d'attacco formato da Dybala e Abraham. La Joya tornerà per la prima volta a Torino da avversario e Mourinho si affiderà a lui per mantenere a distanza in classifica la Juve.