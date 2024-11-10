Sembra un film già visto, ed infatti lo è. Ivan Juric è stato sollevato dal suo incarico e non è più l'allenatore della Roma. Uno scenario molto simile a quello che ha visto protagonisti prima Mourinho e poi Daniele De Rossi che però a differenza di Juric erano all'oscuro di una volontà imminente di cambiare. Il croato ha comunque ricevuto i ringraziamenti della proprietà nella ormai classica nota del Club. Ora, sul tavolo ci sono diverse piste sia italiane che estere ma il problema riguarda il tipo di contratto che i Friedkin andrebbero a proporre.

Tutti i possibili sostituti di Juric

La pazienza è definitivamente finita e i Friedkin già da diversi giorni hanno iniziato a sondare il terreno con alcuni allenatori. Uno su tutti èche nelle ultime ore ha decisamente scalato le posizioni. Rimane in alto anchenonostante l'ostacolo rappresentato dalla(l'ex Ct italiano avrebbe chiesto alla società un biennale). Le alternative nostrane sono Massimiliano(senza squadra dopo l'esonero con la Juventus) e Claudioche potrebbe rappresentare il giustoMolto difficile, se non impossibile invece pensare ad unche non rientra nei piani della proprietà americana. All'estero invece rimangono sul tavolo i profili di