L'avventura del croato sulla panchina giallorossa è finita questo pomeriggio dopo la sconfitta interna con il Bologna
VIDEO - Juric: "Passo indietro? Magari altri, ma non io. Ho la coscienza pulita"
Sembra un film già visto, ed infatti lo è. Ivan Juric è stato sollevato dal suo incarico e non è più l'allenatore della Roma. Uno scenario molto simile a quello che ha visto protagonisti prima Mourinho e poi Daniele De Rossi che però a differenza di Juric erano all'oscuro di una volontà imminente di cambiare. Il croato ha comunque ricevuto i ringraziamenti della proprietà nella ormai classica nota del Club. Ora, sul tavolo ci sono diverse piste sia italiane che estere ma il problema riguarda il tipo di contratto che i Friedkin andrebbero a proporre.
Tutti i possibili sostituti di JuricLa pazienza è definitivamente finita e i Friedkin già da diversi giorni hanno iniziato a sondare il terreno con alcuni allenatori. Uno su tutti è Rudi Garcia che nelle ultime ore ha decisamente scalato le posizioni. Rimane in alto anche Roberto Mancini nonostante l'ostacolo rappresentato dalla durata dell'ingaggio (l'ex Ct italiano avrebbe chiesto alla società un biennale). Le alternative nostrane sono Massimiliano Allegri (senza squadra dopo l'esonero con la Juventus) e Claudio Ranieri che potrebbe rappresentare il giusto traghettatore per portare la nave in porto prima di un cambio definitivo in estate. Molto difficile, se non impossibile invece pensare ad un ritorno di Daniele De Rossi che non rientra nei piani della proprietà americana. All'estero invece rimangono sul tavolo i profili di Lampard, Potter e Terzic.
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