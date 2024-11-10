Era nell'aria ormai da giorni ma ora è ufficiale. Ivan Juric non è più l'allenatore della Roma. Lo ha comunicato il club attraverso una nota pubblicata sul proprio sito pochi minuti dopo il fischio finale del match contro il Bologna. Fatale per il tecnico croato la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato e un rapporto mai sbocciato con la squadra e con l'ambiente. Di seguito la nota del club: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni". Ora parte la caccia al sostituto: in pole c’è Roberto Mancini. Dopo la sosta per le nazionali la Roma giocherà contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Un calendario horror con una classifica che continua a non sorridere.