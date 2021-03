Italia, convocati 38 giocatori: Mancini ne chiama 5 della Roma, prima per Toloi e Ricci

Dopo Roma-Napoli, ultima partita del prossimo turno di Serie A, ci sarà nuovamente spazio per le nazionali. L’Italia è attesa da tre partite per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022: giovedì 25 marzo Italia-Irlanda del Nord (Stadio ‘Tardini’ di Parma), domenica 28 marzo Bulgaria-Italia (Stadio ‘Vasil Levski’ di Sofia) e mercoledì 31 marzo Lituania-Italia (Stadio LFF di Vilnius). Fresco di arrivo anche di Daniele De Rossi nel suo staff, il ct azzurro Roberto Mancini ha convocato 38 calciatori, di cui cinque della Roma: sono Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy. Nell’elenco figura anche Alessandro Florenzi, al PSG ma in prestito dai giallorossi. Presenti anche i giocatori dell’Inter (Bastoni, Barella e Sensi) e per la prima volta Matteo Ricci dello Spezia (cresciuto in giallorosso), la cui risposta alla convocazione “è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti”. Tutti e quattro, infatti, sono in quarantena per i casi Covid nelle rispettive squadre. Prima chiamata anche per Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta ed ex Roma che da pochi giorni ha acquisito il passaporto italiano.

L’elenco dei convocati comunicato dal sito ufficiale della Figc:



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia)*, Stefano Sensi (Inter)*, Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).

*la risposta alla convocazione del calciatore, attualmente sottoposto a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti