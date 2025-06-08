Dopo l'esonero di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell'Italia si sono rincorse numerosi voci che vedrebbero Claudio Ranieri come favorito sulla panchina azzurra. Il nome dell'ex tecnico della Roma, ora Senior Advisor e consulente dei Friedkin, sarebbe in pole insieme a quello di Stefano Pioli. La pista che porta a Ranieri, il preferito del numero uno della FIGC Gravina, è però complicata, visto che l'allenatore è orientato a proseguire il suo impegno in giallorosso e non vorrebbe venire meno alla parola data, nonostante sia onorato dell’interessamento e dei contatti avuti con l’Italia. Lo riporta Sky Sport. Oggi, continua l'emittente satellitare, Ranieri ha incontrato il direttore sportivo Ghisolfi e il neo-tecnico giallorosso Gasperini. Dal confronto non sono emersi segnali nel senso di voler lasciare il progetto dei Friedkin, a cui Ranieri stesso è molto legato. Come riportato successivamente da Gianluca Di Marzio, la FIGC starebbe provando in ogni modo a convincere l'ex allenatore della Roma a sostituire Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana. Secondo Eleonora Trotta di calciomercato.it, poiché Sir Claudio vuole mantenere l'accordo con i presidenti giallorossi, sarebbe spuntata l'opzione del doppio incarico.