Inter, Zanetti: “Volevamo che Lukaku restasse, ma sono successe cose inaspettate”

La telenovela estiva di mercato più importante e complessa è stata senza dubbio quella che ha visto protagonista Romelu Lukaku, che alla fine ha firmato con la Roma. La prima destinazione, però, sembrava ancora l'Inter: “ Ci interessava che Lukaku rimanesse con noi - dice il vicepresidente dei nerazzurri Javier Zanetti a 'Marca' -. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo e abbiamo deciso di uscire dalla trattativa e Lukaku ora è un giocatore di un altro club, fa parte del nostro passato e ora come società dobbiamo guardare al futuro”. Il dirigente argentino poi parla anche del campionato: "Lo vedo molto equilibrato, perché tutte le squadre che hanno l'ambizione di vincere lo scudetto alla fine si sono rinforzate molto bene. Vedo una Serie A molto equilibrata".

