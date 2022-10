Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Inzaghi e Mourinho

La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Alle ore 18 il calcio d'inizio della sfida con l'Inter. Mourinho si affida ai fedelissimi: torna Dybala dal 1' insieme a Zaniolo. Abraham va in panchina, sulle fasce Celik e Spinazzola. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez.