Inter-Roma, la moviola: ammoniti Zaniolo, Mancini e Smalling

Alle 18 la Roma di Mourinho scende in campo a San Siro per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi. A dirigere il match Massa della sezione di Imperia con Passeri e Costanzo come assistenti. Al Var invece ci sarà invece Mazzoleni mentre l'Avar sarà Longo. Per il ruolo di quarto uomo è stato scelto Ghersini.