Inter-Roma, Inzaghi lancia Asllani: finora 30 minuti fra Champions e Serie A

Con l'assenza di Brozovic e con Gagliardini non al meglio, Inzaghi schiererà Asllani dal primo minuto, come confermato dal tecnico ieri. "Asllani è un giocatore scelto da me e dalla società, domani sarà sicuramente titolare. A centrocampo ho delle difficoltà con 4 giocatori disponibili, perché oltre a Brozovic neanche Gagliardini è riuscito ad allenarsi nelle ultime due". Probabilmente la necessità di un apprendistato alla corte del croato serviva e forse non è neanche finito.