Inter-Roma, giallorossi in partenza per Milano – VIDEO

La squadra di Fonseca è pronta per la trasferta contro i nerazzurri di Antonio Conte. Un test importante in vista del derby di sabato

La Roma è in partenza per Milano, dove stasera affronterà l'Inter già campione d'Italia. La squadra di Fonseca prenderà un volo da Fiumicino alle ore 10:30. Come comunicato dal canale ufficiale Twitter della società giallorossa, i giocatori sono già arrivati all'aeroporto. Per la partita di questa sera, importante in vista del derby di sabato e per blindare il settimo posto dagli attacchi del Sassuolo, mister Fonseca potrà contare anche sul rientro diEl Shaarawy, inserito fra i convocati dopo l'infortunio (così come Villar e Perez) e di Mancini che ritorna dopo la squalifica e sarà regolarmente in campo.