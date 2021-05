Inter-Roma, i convocati di Fonseca: tornano El Shaarawy, Perez e Villar

Fonseca recupera tre calciatori, oltre a Mancini che ritorna dopo la squalifica col Crotone

Alle 20:45 si gioca Inter-Roma. Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Tornano tra i disponibili Villar, Perez ed El Shaarawy, oltre a Mancini che con il Crotone ha scontato la squalifica. I nerazzurri hanno già festeggiato la vittoria dello scudetto, ma per i capitolini quella di stasera è una partita importante per provare ad entrare in Europa. Il Sassuolo è col fiato sul collo e vorrebbe provare a portare a casa una qualificazione storica, puntando tutto su qualche passo falso della Roma.