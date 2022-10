Inter-Roma, solo crampi per Dybala. Pellegrini out per un fastidio, ma non preoccupa

Nessun infortunio per Paulo Dybala. L'argentino è uscito al 58' dopo essere rimasto a terra per qualche secondo: per l'argentino comunque solo crampi e un cambio comunque concordato dopo circa un'ora di gioco e una condizione non ottimale. "Sono solo un po' affaticato", ha rassicurato con la panchina al momento di lasciare il campo ad Abraham. Qualche minuto dopo è toccato a Pellegrini uscire dal campo: il capitano giallorosso ha accusato un fastidio, che però non desta particolare preoccupazione. Domani la Roma avrà una giornata di riposo e tornerà al lavoro lunedì mattina a Trigoria in vista del match col Betis.