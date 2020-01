Inter, Ausilio attacca Petrachi: “Parla di cortocircuito perché lo vive spesso a Roma”

Ospite dell’evento ‘Sguardo al futuro’, il ds dell’Inter Piero Ausilio – intervistato da Sky Sport – è stato incalzato sulla vicenda Politano-Spinazzola dopo le parole di Petrachi. Queste le sue dichiarazioni: “Premesso che sono le ultime parole della società su questo argomento, probabilmente Petrachi parla di cortocircuito perché è una situazione che ha vissuto spesso a Roma, soprattutto quando si parla di interviste e conferenze stampa. Sarà lui probabilmente la persona più adatta a spiegarcelo. Per tranquillizzarlo dico che noi all’Inter siamo tutti allineati, quando inizia una contrattazione è perché tutte le componenti sono d’accordo sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Se questo è un pensiero che Petrachi non ha è un problema suo. Tra colleghi ci deve essere rispetto, educazione e professionalità. Si guarda a casa propria, io parlo dell’Inter, mai della Roma o dei problemi che può avere. Vorrei che nessuno parlasse delle dinamiche del nostro club. Ripeto, tutte le situazione sono gestite in armonia. Se Ausilio parla è perchè Marotta né è a conoscenza”.

Sul futuro di Politano, Ausilio dichiara: “Matteo è un giocatore importante per l’Inter, se ci sarà l’occasione di favorire, se si presentasse qualche altra situazione, la sua volontà cercheremo di accontentarlo. E’ un attaccante e i numeri sono chiari, se dovesse uscire vedremo come rimpiazzarlo”.