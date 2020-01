Infortunio Zaniolo, anche Fienga a Villa Stuart per salutare Nicolò – FOTO

Tutti intorno a Zaniolo. Il giovane calciatore della Roma poco fa si è sottoposto a un intervento al ginocchio in seguito alla rottura del crociato subita nel match di ieri contro la Juventus. Tante le visite e i messaggi di affetto, da compagni e colleghi del mondo del calcio. L’universo giallorosso e non solo si è stretto al fianco del talento della Roma, che è già pronto a ripartire. Dopo Florenzi, Fazio, Zappacosta, Baldissoni e Balzaretti (ex dirigente del club), anche l’ad Guido Fienga è arrivato a Villa Stuart per salutare e confortare Zaniolo. Non sarà un percorso facile per Nicolò, ma con questo calore sarà tutto meno in salita.