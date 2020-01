Roma, intervento riuscito per Zaniolo: “Non vedo l’ora di tornare” – COMUNICATO

Dopo l’infortunio di ieri e l’operazione di oggi, la Roma ha voluto comunicare ufficialmente le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il talento romanista ha rimediato ieri in occasione della partita con la Juventus la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale e oggi si è sottoposto all’intervento prima di programmare poi l’iter riabilitativo. Questo il comunicato della società: “Nella giornata odierna Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa. Forza Nicolò!” Sul profilo Twitter giallorosso è apparso anche il messaggio di Zaniolo: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”. Poi lo stesso Nicolò ha scritto sul suo profilo Instagram, con uno scatto che lo ritrae sorridente e con una sciarpa giallorossa sul cuscino, con lo spirito giusto per questo lungo percorso che lo attende. Poi la rassicurazione della mamma: “Qui tutto a posto, a presto!”, con uno scatto insieme al figlio e alle altre donne di ‘casa’, la sorella Benedetta e la fidanzata Sara.