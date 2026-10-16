Grave, sì, ma meno di quanto si temeva. L'uscita dal campo in lacrime contro il Real Madrid non era stata un buon presagio, ma alla fine la Roma e Gian Piero Gasperini possono tirare un sospiro di sollievo e pensare che il peggio è alle spalle. Manu Koné, infatti, ha riportato "solo" una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. L'ottobre del centrocampista francese è dunque terminato, considerando che i tempi di recupero sono stimati in due settimane. Manu salterà così le sfide di campionato contro Genoa, Napoli, Cagliari e con ogni probabilità anche quella contro l'Udinese, oltre al match di Champions League contro lo Slovan Bratislava di martedì prossimo. La sfida cerchiata in rosso per il ritorno in campo è la trasferta a Old Trafford contro il Manchester United del 3 novembre. A confermare le condizioni del francese anche Gasperini in conferenza stampa, anche se per il tecnico il reale obiettivo è averlo qualche giorno dopo contro il Sassuolo: "Koné ha fatto la risonanza, ha una lesione di primo grado non particolarmente significativa. Chiaramente ci vuole il tempo necessario, speriamo di poterlo recuperare magari col Sassuolo un po' prima della sosta".

L'altro sospiro di sollievo arriva per Dybala che ha accusato un semplice affaticamento al polpaccio destro. L’argentino domani col Genoa resterà comunque a riposo per tornare la prossima settimana quando la Roma sarà impegnata con Slovan Bratislava e Napoli. Buone notizie anche da Cristante che sta ultimando il processo di recupero dall’infortunio al ginocchio e dovrebbe tornare a disposizione sabato prossimo a Napoli. "Non sarà facile ma la speranza è quella. E' un guerriero e in una situazione di difficoltà farà ancora di più. Non vogliamo mettere a repentaglio una guarigione che sta procedendo bene. Se non è Napoli, è la partita dopo", le parole di Gasperini.