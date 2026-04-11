Roma, infortunio Pellegrini: c’è lesione. Sarà out un mese: quante partite salta

Il numero 7 giallorosso si è fermato contro il Pisa e dovrà rimanere fermo circa un mese: la situazione in vista del derby

Lorenzo Pellegrini si ferma di nuovo. Dopo l'infortunio al bicipite femorale alla fine del 2025, ieri contro il Pisa ha riportato un'altra lesione muscolare, stavolta al flessore della coscia destra. Il numero 7 giallorosso, che stava vivendo un discreto momento di forma, è costretto a fermarsi nuovamente, per circa un mese nel momento decisivo della stagione. Questo vuol dire che salterà sicuramente i match con Atalanta, Bologna e Fiorentina mentre bisognerà valutare per la trasferta di Parma nel weekend del 10 maggio. Calendario alla mano, la teorica certezza è averlo in campo nel derby con la Lazio della settimana successiva.