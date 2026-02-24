Trigoria, poker al Montespaccato in amichevole: in gol anche Venturino

Dopo la giornata di riposo concessa da Gasperini ieri, a seguito della vittoria contro la Cremonese, la Roma è tornata oggi ad allenarsi, partecipando anche a un test amichevole. Dopo aver affrontato l’Atletico Lodigiani la scorsa settimana, oggi i giallorossi hanno giocato contro il Montespaccato, squadra di Serie D. Il risultato è stato lo stesso: un netto 4-0, come con la Lodigiani, ma con marcatori diversi. A segno oggi sono andati Venturino, Tsimikas, Arduini ed El Aynaoui(in gol già la scorsa settimana). Da annotare che il giovane Arduini è il nipote di Picchio De Sisti. La partita è servita a Gasperini per valutare le condizioni dei propri giocatori. Allenamento normale, invece, per chi non ha preso parte all’incontro: Ndicka, Wesley, Celik, Mancini, Cristante, Pellegrini, Kone e Zaragoza. El Shaarawy, che non ha partecipato al test amichevole, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo: nei giorni scorsi ha incrementato i carichi di lavoro e ha svolto sedute con un medico personale per l’infiammazione al tendine. Ancora a parte Dybala e Soulé: il primo alle prese con l’infiammazione al ginocchio, il secondo con problemi di pubalgia. Tra i due, quello più probabile per il recupero in vista della sfida contro la Juventus sembra essere Soulé.