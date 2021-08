In Portogallo è nata la vera Roma: ecco come Mourinho ha cementato il gruppo

Lo Special One, in attesa del mercato, ha costruito le fondamenta della squadra nella sua terra. Darboe: "Lavorare insieme e condividere un obiettivo comune ci può far raggiungere l’impossibile"

Redazione

Basterebbe guardare i sorrisi dell'ultimo allenamento o il video del backstage girato da Mourinho prima della foto di squadra per capire cosa è stato il ritiro in Portogallo. La Roma ha messo le fondamenta della stagione, tatticamente ma soprattutto a livello di gruppo. Un entusiasmo generale frutto del lavoro da "psicologo" di Mourinho che ha motivato tutti i calciatori, convincendoli delle potenzialità della rosa e di poter fare una stagione diversa dalla passata. Il mercato, poi, sarà necessario e lo Special One lo sa. Ma le radici sono state piantate tra sorrisi, duri allenamenti e momenti di svago, trascorsi tutti insieme. Come la serata libera di due giorni fa concessa dal tecnico. José sa sorridere e far sorridere ma resta il sergente che avevano conosciuto all'Inter, specialmente quando le cose non vanno come dice lui. Ma i sorrisi erano la base per far rinascere una squadra spesso triste e demoralizzata nella scorsa stagione. Ma il campo è rimasto comunque il suo "terreno" preferito: ha mostrato gli errori, ha reso già più solida la difesa e restituito così la sicurezza ai giocatori. Che sanno di potersi fidare ciecamente di lui.

E adesso hanno tutti ansia di cominciare le partite vere. Quello con più voglia è Zaniolo, che ha dimostrato di essere tornato fisicamente quello prima dell'infortunio. Ciò che conta di più è la fiducia nei suoi movimenti, che sembra ritrovata. Per questo nelle foto è sempre tra i più sorridenti. È arrivato solo da poche ore ma già si sente parte del gruppo Shomurodov: "La preparazione è andata bene, non vedo l'ora di cominciare", ha scritto su Twitter. Buonumore anche in Dzeko, Mancini (sempre tra i più carichi), Pellegrini e Calafiori. Ma il significato di questo ritiro è tutto nel messaggio di Darboe: "Lavorare insieme e condividere un obiettivo comune ci può far raggiungere l’impossibile".