La Roma fa gruppo: cena di sushi, poi un salto al cocktail bar – FOTO

Mercoledì la squadra è andata a Portimao, a mezz'ora dal resort, per una serata senza l'occhio vigile di Mou

Ultime ore in Portogallo per la Roma che si trasferirà dopo pranzo in Spagna, prima di rientrare in Italia. Mercoledì sera la squadra al completo si è riunita al No Solo Agua Beach Club, un ristorante di sushi a Portimao, una località distante mezz'ora di macchina dal resort dove hanno alloggiato fino a oggi. La cena è stata organizzata dai senatori del gruppo, per cementare l'unione in vista del campionato. Assenti Mourinho e lo staff tecnico, che per una sera hanno allentato la "sorveglianza" sul gruppo, concedendo qualche ora di svago. Dopo la cena, parte del gruppo ha continuato la serata all'Interdit Portimao, un cocktail bar poco distante dal ristorante. Presenti Zaniolo, Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko e Rui Patricio, immortalati in uno scatto pubblicato sui social del locale.