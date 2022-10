Il fascino di Roma-Inter: Mourinho segue la Primavera a bordocampo – FOTO

José Mourinho osserva la Roma del domani. A Trigoria va in scena il big match tra Roma e Inter, al campo 'Agostino Di Bartolomei', una sfida sempre affascinante a prescindere dalla classifica. Soprattutto se sulla panchina della Primavera nerazzurra c'è Cristian Chivu, ex giallorosso ed ex giocatore dell'Inter dello Special One campione d'Europa e d'Italia. Un incrocio che era avvenuto già lo scorso anno, con tanto di foto celebrativa. Oggi Mourinho si è affacciato per osservare la sfida, colto dalle telecamere direttamente a bordocampo. Come sempre, il portoghese dimostra grande interesse ai giovani giallorossi, che sperano di ripercorrere le orme di Zalewski.