Il capodanno dei giallorossi: Zaniolo e Dybala insieme al centro di Roma

Il 2023 è iniziato, ma per i giocatori della Roma è già tempo di allenarsi. Nel pomeriggio è in programma la sessione pomeridiana per preparare al meglio la sfida col Bologna. Tutti i calciatori hanno trascorso il Capodanno nella Capitale. Serata alla Cerezo per Matic, il serbo ha salutato il 2022 a casa con la sua famiglia. Anno nuovo, vita nuova soprattutto per Solbakken che insieme alla sua ragazza ha passato il suo primo veglione a Roma. Dybala e Zaniolo hanno trascorso la serata nello stesso locale. Entrambi da Zuma con i loro rispettivi amici e parenti. Paulo senza Oriana a differenza di El Shaarawy che ha festeggiato con la fidanzata Ludovica Pagani. Capodanno in love anche per Zalewski con la sua nuova fiamma. Il blocco azzurro composto da Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola ha passato la serata nel lussuoso Parco dei Prinicipi. Con loro anche Kumbulla e Rui Patricio. Tra tre giorni ripartirà il campionato, appuntamento il 4 gennaio alle 16.30 per la sfida col Bologna.