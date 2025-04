Il Bodo elimina la Lazio, romanisti scatenati sui social: dai “salmonari” a Guendouzi

La Lazio esce ai rigori dopo una partita infinita contro il Bodo Glimt e i meme dei tifosi giallorossi non si sono fatti attendere. Dopo l'errore decisivo di Castellanos il più bersagliato - e non poteva essere altrimenti - è stato proprio Paolo Di Canio, che dopo le partite della Roma contro il Bodo Glimt aveva detto nel post partita. "Bodo Glimt, sette di loro lavorano al porto e fanno i salmonari. Mettono il salmone sulle navi, il fatto eclatante è che la Roma ha preso 10 gol in 3 partite dal Bodo Glimt. Mourinho ha tutto il diritto e fa bene a far sembrare un evento storico la vittoria con il Bodo Glimt... il Bodo Glimt".