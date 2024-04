Huijsen sbaglia, Lukaku fa l’1-1: ma Udinese-Roma viene sospesa per il malore a Ndicka

Momenti di paura per l'ivoriano che si è accasciato a terra ed è stato portato via in barella

Daniele Aloisi Collaboratore 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 20:19)

Udinese-Roma finisce 1-1 ma al 71': la gara è stata interrotta dopo il malore a Ndicka. L'ivoriano si è accasciato a terra e dopo le consultazioni tra De Rossi, Cioffi e Pairetto la decisione è stata quella di sospendere la partita. Il centrale è stato portato in ospedale in codice giallo ma è cosciente e non è in pericolo di vita. Nessun tesserato del club giallorosso parlerà ai microfoni di Dazn.

Huijsen sbaglia e Pereyra colpisce la Roma: 1-0 all'intervallo — Daniele De Rossi sceglie il turnover: torna la difesa a tre e restano fuori Mancini e Smalling. Davanti chance per Baldanzi. La prima chance è per i bianconeri: cross di Samardzic per Lucca che di testa non centra lo specchio della porta. L'Udinese continua a spingere e Bijol sfiora l'1-0 di testa: angolo ottimo battuto dal solito Samardzic e il centrale va vicino al palo. Si fa viva la Roma al 16': Aouar si libera bene in area, calcia col destro e spara fuori. Al 24' va avanti la squadra di Cioffi: Huijsen sbaglia a centrocampo e viene anticipato da Pereyra che con un colpo sotto supera Svilar e fa 1-0. De Rossi decide di cambiare e passa dalla difesa a tre a quella a 4. Al 38' Lukaku di testa sfiora l'1-1, ma prende solo l'esterno della rete. Il primo tempo finisce 1-0 per l'Udinese.

Udinese-Roma – FOTOGALLERY

Lukaku pareggia ma la partita viene sospesa per il malore e Ndicka — Il secondo tempo inizia senza cambi per entrambi gli allenatori. Al 48' arriva il primo tiro della Roma: ci prova Paredes da fuori, Okoye si distende e respinge la conclusione. Al 52' arrivano le prime sostituzioni: entrano Karsdorp e Dybala ed escono Huijsen e Aouar. Al 64' Lukaku firma il pari: cross perfetto di Cristante per Big Rom che anticipa il portiere bianconero e trova la rete. Il belga sfiora la doppietta: splendida azione di Dybala che serve Baldanzi in area che calcia col sinistro. La sfera viene deviata e finisce sulla testa di Lukaku che impatta bene ma viene murato dal difensore bianconero. La partita poi viene sospesa al 72' per il malore a Ndicka. Il match è rimandato a data da destinarsi.

Udinese-Roma 1-1 (partita sospesa al 72'), il tabellino — UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura. Allenatore: Cioffi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Llorente, Huijsen (52' Karsdorp), Ndicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar (52' Dybala); Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Abraham, Celik, Sanches, Dybala, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Bove, Costa, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Massimi. Assistenti: Rocca e Raspollini. IV Uomo: Paterna. Var: Mercenaro. AVar: Longo.

Marcatori: 24' Pereyra (U), 64' Lukaku (R)

Ammoniti: Kamara (U), Bijol (U), Payero (U), Baldanzi (R)

