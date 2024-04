Malore Ndicka, il difensore rassicura il club. In corso accertamenti – LIVE

Il difensore ivoriano si è accasciato a terra al 72' a causa di un dolore al petto, ha poi lasciato il campo

Redazione 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 21:16)

Apprensione in casa Roma per le condizioni di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano si è accasciato a terra al 71' a causa di un dolore al petto. Dopo l'intervento dei medici il difensore ivoriano ha lasciato il campo in barella ma le sue condizioni non sono ancora stabili. La preoccupazione è data dal fatto che Ndicka si è accasciato da solo e oltretutto Svilar ha lasciato la porta per richiamare i medici. È entrato anche il defibrillatore in campo, ma non è stato utilizzato. La situazione si è inizialmente tranquillizzata, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, è andato in campo per accertarsi delle condizioni del suo difensore e prima della ripresa del gioco è andato direttamente negli spogliatoi per verificare di persona. DDR tornato in campo non ha manifestato piena serenità, partita che quindi, non è ricominciata per via della grande apprensione per le condizioni del giocatore. Anche Cioffi ha manifestato la piena comprensione ribadendo: "Io aspetto quanto volete, non abbiamo fretta". Dopo un colloquio con De Rossi e con i giocatori della Roma, Pairetto ha deciso di sospendere ufficialmente la gara. Sia Pellegrini che Mancini sono successivamente andati a colloquio con i tifosi per spiegare la situazione. Il match, una volta decisa una data per il recupero, riprenderà esattamente dallo stesso minuto sul risultato di 1-1.

AGGIORNAMENTI LIVE CONDIZIONI NDICKA — 21:13 - Gli accertamenti continuano. Lina Souloukou, De Rossi e Pellegrini hanno parlato con Ndicka. Il giocatore li ha rassicurati. In questo momento è in corso la Tac.

21:10 - Staff e giocatori, arrivati all'ospedale, sono seduti davanti alla struttura in attesa di aggiornamenti.

21:00 - La squadra è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

20:40 - Il pullman della Roma è partito in direzione ospedale dove è ricoverato Ndicka.

20: 36 - Come riporta Sky, Evan Ndicka sta svolgendo accertamenti non soltanto dal punto di vista cardiologico. C'è da verificare un eventuale trauma a causa di alcuni impatti forti subiti durante la gara, in particolare un contatto al minuto 38 e altri due ai minuti 67 e 70.

20.35 - Insieme ai compagni della Roma anche i giocatori dell'Udinese sono diretti in ospedale

20:18 - Secondo quanto riportato da Sky, la Roma sarebbe rientrata subito nella Capitale, ma per il momento rimane a Udine per volere dei giocatori. Tutta la squadra sta andando in ospedale per stare vicino al compagno di squadra.

20:14 - La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N'Dicka non è in pericolo di vita. Sky, inoltre, aggiunge che l'ivoriano non ha mai perso coscienza.

20:07 - La Roma, attraverso i suoi canali ufficiali, ribadisce la situazione attuale stringendosi al fianco di Ndicka: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!"

20:07 - L'elettrocardiogramma svolto negli spogliatoi ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Il giocatore è stato quindi trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, come riportato da ANSA.

20:04 - In attesa di capire le condizione del difensore giallorosso, Udinese e Roma non parleranno alla stampa.

20.02 - Come riportato da Sky, Ndicka ha fatto il primo elettrocardiogramma allo stadio, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Arrivato in codice giallo, il difensore ivoriano è cosciente.

19:53 - Secondo quanto riportato da DAZN, da quanto emerge potrebbe trattarsi di infarto.

19:51 - Arrivano i primi aggiornamenti direttamente dal club giallorosso che comunica che il ragazzo è cosciente ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

