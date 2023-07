Horta e Pizzi a cena con Tiago Pinto: “La cosa migliore che ci ha dato il calcio”

Il gm della Roma a Braga ha fatto visita a due suoi ex calciatori ai tempi del Benfica, che hanno usato parole al miele per Pinto. Poi la story in cui esulta per il ritorno di Di Maria al 'Da Luz'

Nella sua lunga, nonostante la giovane età, carriera in Portogallo Tiago Pinto ha stabilito legami molto forti con tante persone, compresi ovviamente i calciatori. Ieri sera il gm della Roma è andato a trovare due sue vecchie conoscenze come Pizzi e Andre Horta. Entrambi sono impegnati in questi giorni nel ritiro estivo casalingo con lo Sporting Braga e hanno ricevuto la visita del dirigente giallorosso. "Un'ottima cena con una delle persone migliori che abbia mai incontrato nel calcio!", ha scritto Pizzi su Instagram in uno scatto insieme a Pinto e al compagno di squadra. "Il meglio che mi ha offerto il calcio. Grande orgoglio per te, per essere tuo 'figlio'. Ad altri momenti come questo", scrive invece Horta. Due testimonianze d'affetto importanti per due giocatori che hanno conosciuto il gm della Roma durante il loro periodo al Benfica. Pinto ha repostato le stories sul proprio profilo Instagram, poi ne ha aggiunta una in cui ha condiviso le immagini della presentazione di Angel Di Maria che è tornato proprio alle 'aquile' di Lisbona. Aggiungendo tre cuori che dimostrano la sua felicità per il ritorno a casa del Fideo.