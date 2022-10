Helsinki-Roma: esaurito il settore ospiti giallorosso

Oggi la Sampdoria e domenica il Napoli. Ma la Roma tramite un comunicato ufficiale sul suo sito ha reso possibile, a partire dalle 12:00, l'acquisto dei biglietti per il prossimo impegno di Europa League contro l'Helsinki. La prima fase per la vendita dei tagliandi per la trasferta del 27 ottobre, ore 21, è riservata ai titolari di un abbonamento Serie A Tim 2022/23 (Classic e Plus). Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 25 euro. I tifosi romanisti hanno risposto alla grande, come sempre, polverizzando tutti i tagliandi a disposizione per la trasferta di Helsinki.