Higuain si ritira, Dybala: “Grazie di tutto”. Mourinho: “Sei stanco di segnare?”

Gonzalo Higuain annuncia il ritiro. In una conferenza stampa emozionante, il Pipita ha confermato in lacrime:"È il momento di dire addio". L'argentino chiuderà così una lunga carriera all'insegna del gol, in cui ha incrociato anche due protagonisti della Roma di oggi. Paulo Dybala ha dedicato un messaggio su Instagram all'ex compagno di nazionale e di squadra alla Juventus:"Grazie di tutto, grazie per il tuo calcio. Sei un fenomeno, dentro e fuori dal campo". Anche José Mourinho ha scritto all'argentino, allenato ai tempi del Real Madrid: "Sei stanco di segnare? Goditi il resto della tua vita".