Helsinki-Roma, la moviola: gol annullato a Browne, Mancini salta il Ludogorets

La sfida di questa sera (ore 21) tra Helsinki e Roma, valida per la quinta giornata del girone C di Europa League, viene diretta dall'arbitro Tiago Martins. Al Var, invece, c'è Godinho. Gli assistenti sono Rui Tavares e Luis Campos, l'Avar è Hugo Miguel. Il fischietto portoghese ha incontrato solo una volta i giallorossi, sempre in Europa League nel match del 2019 contro il Wolfsberger terminato 1-1.