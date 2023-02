Guidi: “Il bilancio è positivo. Gratificati dagli esordi di Faticanti e Tahirovic”

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di campionato contro il Cesena: "È stato un bilancio positivo, abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia e abbiamo chiuso il girone d'andata in testa. Ma soprattutto abbiamo la gratificazione dell’esordio di Faticanti e della presenza costante di Tahirovic in Prima Squadra. Satriano ha concluso il percorso nel settore giovanile ed è andato a confrontarsi col campionato degli adulti. Queste cose mi fanno pensare positivo di questa prima parte di stagione". Queste le prime parole del tecnico giallorosso che poi prosegue: "È vero che quando siamo rientrati a gennaio abbiamo alternato buone prestazioni ad errori che dobbiamo evitare, ma che sono estremamente convinto che facciano parte del percorso di una squadra giovane. È importante metabolizzarli e superarli, per migliorare sia come singoli che come squadra. Ma il bilancio è molto positivo”.