Guidi: “Commessi errori di mentalità. E’ stato un test per far crescere i ragazzi”

La sensazione è che, fino al gol del 3-2, la Roma sia stata assolutamente in partita contro un avversario di assoluta qualità: poi cosa è successo? "Abbiamo commesso un errore a livello di mentalità, che ho già sottolineato alla squadra. Questi test ti fanno capire dove c'è da migliorare, mettono in evidenza tanti errori e anche tante cose buone. Però contro questo tipo di avversari, e nel calcio in generale, non puoi mai uscire dalla partita: mancava un quarto d'ora alla fine, la squadra stava bene in campo al cospetto di un avversario di grandissima qualità, che sta dominando anche in Youth League. Sapevamo che il Real era ricco di qualità e che per lunghi tratti del match avremmo dovuto soffrire. Ma dopo il 4-2 la squadra si è lasciata andata ed è un errore imperdonabile. Ma solo giocando questo tipo di partite riusciamo ad accorgercene, perché è un genere di difficoltà che in questa prima parte di stagione non avevamo vissuto. È un test che abbiamo voluto fortemente, per far crescere e migliorare i ragazzi, rendendosi conto di cosa c'è in giro per il mondo".