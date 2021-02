Guida non fischia rigore su Mkhitaryan, lo staff di Fonseca protesta in tribuna

Roma-Milan è la partita degli episodi. Tra gol annullati e rigori fischiati (e non), ci sono state molte proteste. In particolare, lo staff di Fonseca in tribuna si è lamentato per un fallo non dato in area di Theo Hernandez su Mkhitaryan. Il numero 77, infatti, dopo aver raccolto un grande assist di El Shaarawy, aveva provato il tiro in porta, parato da Donnarumma. Sulla ribattuta è stato atterrato dal francese. Lo stesso armeno poi si è preso un giallo per proteste perché affermava di essere stato fermato irregolarmente dal terzino rossonero e non viceversa, così come ha invece asserito Guida. Anche i compagni di squadra non ci stanno: sono tutti andati a chiedere spiegazioni all’arbitro, che è rimasto fermo sulla sua idea. Questo è solo uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato la gara. Nel primo tempo, invece, Guida ha assegnato un tiro dagli undici metri per un fallo al limite dell’area di Fazio su Calabria, realizzato da Kessié. In questo caso però è stato il VAR a richiamare il direttore di gara.