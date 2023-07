GP Silverstone, Dybala ospite nel box Ferrari: la Joya assiste alle qualifiche

Paulo Dybala si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La Joya ha scelto l'Inghilterra per trascorrere le ultime ore di ferie. Ieri era a Wimbledon, mentre oggi è l'ospite d'eccezione del box Ferrari. L'attaccante infatti sta assistendo alle qualifiche del GP di Silverstone. Il giocatore della Roma è stato inquadrato dalle telecamere di Sky Sport. La pole position è stata conquistata dal solito Verstappen e Dybala gli ha autografato il ruotino. In ogni Gran premio un personaggio famoso consegna questo oggetto firmato al pilota che ha affettuato il giro più veloce in qualifica. Un altro po' di relax per il numero 21 e poi è previsto il rientro verso la Capitale. Lunedì inizierà il raduno agli ordini di Mourinho. José è sbarcato oggi a Ciampino ed è carico per la nuova stagione. I giallorossi ripartiranno dallo Special One e dal fuoriclasse argentino.