Goleada Roma: Empoli annientato 7-0. Dybala marziano, Lukaku si sblocca – FOTO

Dilagano i giallorossi e trovano la prima vittoria stagionale. In gol anche Sanches, Cristante e Mancini. Giovedì la sfida con lo Sheriff (ore 18.45) poi il Torino in campionato

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma trova la prima vittoria stagionale e lo fa con un goleada: Empoli battuto 7-0. Reti di Dybala (doppietta), Sanches, Cristante, Lukaku, Mancini e l'autorete di Grassi nel primo tempo. Mourinho deve rinunciare ad Aouar e schiera dal 1' Renato e Paredes. Per i giallorossi è tutto facile nella prima frazione di gioco. Dybala sigla l'1-0 dopo appena due minuti, poco dopo arriva il raddoppio del portoghese e al 35' una sfortunata autorete di Grassi fissa il risultato sul 3-0.

Nel secondo tempo continua il dominio con la Joya che fissa il 4-0 dopo uno slalom in area e qualche minuto più tardi colpisce in pieno una traversa. A 10 minuti dal termine c'è gloria anche per Cristante che con un destro fortissimo da fuori trova l'incrocio e segna. Nel finale continuano i gol e vanno in rete anche Lukaku e Mancini. Giovedì la sfida contro lo Sheriff in Europa League.

Roma in scioltezza nel primo tempo: tris e Empoli al tappeto — Mourinho è costretto a rinunciare a Aouar e schiera dal 1' Renato Sanches. Esordio dal 1' per la coppia Lukaku-Dybala. Dopo neanche un minuto di gioco la Roma passa in vantaggio. Walukiewicz intercetta col braccio un cross di Kristensen e Sacchi concede il penalty. Dal dischetto parte Dybala che non sbaglia e fa 1-0. Al 7' arriva subito il raddoppio: palla al bacio del danese per Renato Sanches che di testa trova la sua prima rete in maglia giallorossa. Ci prova Lukaku qualche minuto più tardi, ma la sua conclusione da fuori area è debole e centrale. Al 18' i giallorossi vanno a un passo dal tris: Paredes tenta la magia direttamente da angolo e colpisce il palo in pieno.

Al 30' si affacciano i toscani con Cambiaghi che si accentra e calcia col sinistro, ma il suo tiro finisce a lato. Cinque minuti arriva il 3-0 per la Roma. Lukaku tiene benissimo il pallone e serve Cristante sulla trequarti. Bryan entra in area e Pezzella nel tentativo di anticiparlo colpisce Grassi in pieno e la sfera finisce in rete. Allo scadere del primo tempo l'Empoli effettua il primo tiro verso lo specchio della porta con Bereszynski, ma Rui Patricio è bravo ad allungarsi e mandare la palla in angolo. Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

Roma esagerata: Empoli battuto 7-0 — L'Empoli rientra in campo con due cambi: entrano Ismajli e Bastoni ed escono Fazzini e Walukiewicz. Anche Mourinho mescola le carte: fuori Sanches per Bove. Al 55' Dybala inventa un gol pazzesco: entra in area e con una finta manda al tappeto Lupero. Poi si trova solo davanti a Berisha e mette a referto il poker. Passano pochi minuti e la Joya colpisce la traversa direttamente su calcio di punizione. Al 66' prova ad accorciare le distanze l'Empoli. Baldanzi si libera e calcia da fuori e prende il palo alla sinistra di Rui Patricio. Dilagano i giallorossi che trovano anche il 5-0 con un missile terra aria di Cristante che si insacca sotto al sette. All'82' si sblocca Lukaku. Ottima palla di Belotti per Big Rom che davanti al portiere avversario non può sbagliare e fa 6-0. Mancini sigla il 7-0 con un colpo di testa a 5 minuti dal termine della gara. I giallorossi dilagano e trovano la prima vittoria stagionale. Giovedì l'esordio in Europa contro lo Sheriff.

Roma-Empoli 7-0, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes (75' Pagano), Cristante, Sanches (46' Bove), Spinazzola(83' El Shaarawy); Dybala (64' Belotti), Lukaku (83' Azmoun). A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Aouar, Bove, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz (46' Ismajli), Luperto, Pezzella; Fazzini (46' Bastoni), Grassi, Maleh; Cancellieri (60' Baldanzi), Destro (60' Caputo), Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Marin, Baldanzi, Ranocchia, Caputo, Ebuehi, Bastoni, Ismajli, Shpendi. Allenatore: Zanetti.

Marcatori: Dybala 2' pen., 55' (R), Renato Sanches 7' (R), Grassi 35' aut. (E), Cristante 80' (R), Lukaku 82' (R), Mancini 86' (R)

Ammoniti: Dybala (R), Renato Sanches (R), Cancellieri (E)

Spettatori: 61.443

