Roma-Empoli, Mourinho deve rinunciare ad Aouar: l’algerino va in tribuna

Mourinho è costretto a rinunciare ad Aouar per Roma-Empoli. L'algerino era tornato in gruppo e ieri era nella lista dei convocati, ma ha dato forfait poco prima dell'inizio del match. L'ex Lione non è a disposizione e non va neanche in panchina. Al suo posto il mister ha schierato Renato Sanches che giocherà in mezzo al campo insieme a Cristante e Paredes. Il numero 22 nella gara col Milan aveva accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verrano valutate le sue condizioni.