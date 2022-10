Giudice Sportivo: prima sanzione per Mancini e Zaniolo. Seconda per Smalling

Tre sanzioni disciplinari per i giallorossi. Nessun calciatore entra in diffida

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ottava giornata del campionato. In casa giallorossa, spicca la seconda sanzione per Chris Smalling oltre alla prima sia per Gianluca Mancini che per Nicolò Zaniolo, colpevole di aver calciato il pallone a gioco fermo.