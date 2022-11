Giudice sportivo, Cristante e Mancini entrano in diffida

Terza sanzione per Zaniolo. Nicolò è stato ammonito per proteste

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha preso le sue decisioni in merito alla 14esima giornata di campionato. In attesa delle due gare di questa sera la Lega Serie A ha comunicato che Bryan Cristante e Gianluca Mancini entrano in diffida dopo la quarta ammonizione. Mentre Zaniolo è arrivato alla terza sanzione stagionale. Il numero 22 ha preso il cartellino giallo per proteste durante la gara di ieri contro il Sassuolo. Domenica i giallorossi sfideranno il Torino allo stadio Olimpico per l'ultima giornata del 2022.